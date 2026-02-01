Unión San Felipe impuso sus condiciones ante Santiago Wanderers en la Copa Chile

Unión San Felipe venció por 2-1 a Santiago Wanderers este domingo en el Estadio Municipal, en la primera fecha del Grupo D de la Copa Chile, el cual integran también Universidad de Chile y Unión La Calera.

Los goles para los locales fueron de Nicolás Brun (25') y Byron Guajardo (59), mientras que el tanto caturro fue de Cristóbal Ponce (40').

La próxima semama ambos equipos volverán a jugar, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso el domingo 8 de febrero, por la segunda fecha de la fase grupal del torneo copero.