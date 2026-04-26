Duelo de Universidad de Chile y Deportes La Serena se transmitirá únicamente por HBO Max

El duelo pactado entre Universidad de Chile y Deportes La Serena por la cuarta fecha en Copa de la Liga y programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) de este sábado 2 de mayo, será transmitido exclusivamente via streaming por HBO Max.

Para quienes deseen seguir este encuentro, las alternativas son tener una suscripción directa a TNT Sports en HBO Max o activar el acceso para clientes de TNT Sports Premium sin costo adicional.

En el primer caso, los hinchas pueden suscribirse en la página web de la plataforma o en su versión de aplicación para móviles.

Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV también podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en "Conectar con tu proveedor".