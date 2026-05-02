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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Everton despertó ante Palestino y mantuvo sus opciones en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo viñamarino se levantó de un 2-0 en contra.

Everton despertó ante Palestino y mantuvo sus opciones en la Copa de la Liga
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Everton igualó 2-2 ante Palestino y se mantuvo con vida en el Grupo C de la Copa de la Liga, en un partido en que logró reaccionar después de estar dos goles abajo en el marcador y que se disputó en el Estadio Sausalito.

Palestino se puso en ventaja con goles de Gonzalo Tapia a los 20 minutos y Ronnie Fernández, de penal, a los 39'. Antes del descanso, Cristian Palacios descontó para Everton a los 44' y dejó el marcador 1-2.

El empate definitivo llegó a los 86 minutos, cuando Diego Oyarzún marcó el 2-2 para Everton y sostuvo las opciones del elenco "ruletero" en la zona.

Con este resultado, el Grupo C quedó con O'Higgins como líder con 7 puntos y diferencia de gol +3, seguido por Deportes Limache con 5 (+1), Everton con 4 (-1) y Palestino con 2 (-3).

El cuadro árabe quedó casi eliminado, mientras O'Higgins y Limache aún deben jugar por la cuarta fecha.

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