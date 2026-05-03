Igual que el de la U: Próximo partido de Colo Colo se verá en exclusiva por HBO Max

El encuentro de Colo Colo con Deportes Concepción y el de Coquimbo Unido versus Huachipato estarán disponibles sin costo adicional para clientes de TNT Sports Premium, con acceso mediante autenticación a través de HBO Max.

También se podrá contratar directamente en el sitio oficial para ver el fútbol chileno en vivo desde cualquier dispositivo.

La empresa de transmisión del fútbol chileno anunció que durante la próxima semana, el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción, programado para el 9 de mayo, y el encuentro entre Coquimbo Unido y Huachipato, fijado para el 10 de mayo, estarán disponibles a través de HBO Max.

La transmisión estará disponible a través de TNT Sports dentro de HBO Max. Este modelo permite a los hinchas seguir el partido desde distintos dispositivos, como Smart TV, celulares, tablets o computadores, adaptándose a nuevas formas de consumo.

Durante este fin de semana el encuentro de Deportes La Serena con U. de Chile fue transmitido con el mismo formato, generando múltiples críticas de usuarios.

Cómo ver el partido

Para acceder a ambos encuentros, existen dos alternativas simples:

1. Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando con las credenciales asociadas a su servicio, correo electrónico y contraseña, y seguir los pasos en "Conectar con tu proveedor".

Paso a paso para acceder a TNT Sports en HBO Max

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max. Seleccionar "Iniciar sesión". Elegir la opción "Conectar con tu proveedor". Buscar el operador de TV correspondiente. Ingresar con los datos de usuario, correo y contraseña del servicio contratado. Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido.

Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido.

2. Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com, acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.