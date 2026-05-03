Colo Colo liquidó a Coquimbo con la inspiración de Correa y regresó al liderato

Colo Colo sacó réditos positivos de su duelo pendiente ante Coquimbo Unido por la novena fecha de la Liga de Primera y llegó hasta últimas instancias para vencer por 3-1, recuperando el liderato que le arrebató Deportes Limache.

El cotejo estuvo marcado por la resistencia de Diego Sánchez, quien con varias intervenciones evitó la apertura de la cuenta. Sin embargo, cuando se jugaban los descuentos (45+5'), el VAR llamó al juez Héctor Jona por una falta sobre Javier Correa en el área y Maximiliano Romero no perdonó desde los doce pasos.

En el complemento, el equipo de Hernán Caputto salió con otra disposición y logró silenciar el Monumental cuando Guido Vadalá (56') aprovechó una desatención defensiva para marcar el empate antes de que Juan Cornejo estrellase un disparo en el vertical.

La igualdad pareció sellada, pero Correa terminó por inclinar la balanza. El ariete se lució con un golazo para la ventaja (84') y repitió (86') para sellar el marcador definitivo antes de que le anulasen una tercera conquista.

Con este resultado, Colo Colo llega a las 24 unidades, sacándole tres puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, Deportes Limache. Por su parte, el cuadro "Pirata" se mantiene en la octava posición con 16 puntos, fuera de la zona de copas internacionales por diferencia de goles.

Ahora, el "Cacique" se enfocará en mantener su racha cuando reciba a Deportes Concepción el jueves 9 de mayo por la Copa de la Liga. Coquimbo Unido, en tanto, deberá cambiar rápidamente el chip para su desafío internacional por Libertadores ante Universitario de Perú este martes 7 de mayo.