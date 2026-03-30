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Marcador Virtual: Cobresal vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Copa de la Liga
Fecha 3
Estadio El Cobre
30/03/2026; 18:00 horas
Cobresal
DT:
Gustavo Huerta
-
-
-
Árbitro: Nicolas Milla
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
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✉️ Daniel Rojas
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Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
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Campeonato
Copa de la Liga
Fecha y hora
30/03/2026; 18:00 horas
Lugar
Estadio El Cobre
Árbitro
Nicolas Milla
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