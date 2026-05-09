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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Universidad de Concepción cayó ante Cobresal y quedó eliminado de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro del Campanil necesitaba de un triunfo para mantenerse con opciones en el certamen.

Universidad de Concepción cayó ante Cobresal y quedó eliminado de la Copa de la Liga
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Universidad de Concepción quedó eliminado de la Copa de la Liga luego de caer por 2-1 en su visita a Cobresal en duelo válido por la quinta fecha del flamante certamen y dejó la lucha por la clasificación en el Grupo B a lo que hagan Ñublense y Universidad Católica.

El cuadro dueño de casa, eliminado desde antes del pitazo inicial, jugó sin presión y con goles de Stefan Pino (16') y Rodrigo Sandoval (46') llegó a ponerse 2-0.

El elenco del campanil reaccionó a tiempo y con anotación de Jeison Fuentealba (61') logró un descuento que sirvió de poco.

Este resultado dejó a ambos elencos con cuatro puntos, muy lejos de chillanejos y cruzados, que suman 10 y 7 unidades, respectivamente.

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