Universidad de Concepción cayó ante Cobresal y quedó eliminado de la Copa de la Liga
El cuadro del Campanil necesitaba de un triunfo para mantenerse con opciones en el certamen.
El cuadro del Campanil necesitaba de un triunfo para mantenerse con opciones en el certamen.
Universidad de Concepción quedó eliminado de la Copa de la Liga luego de caer por 2-1 en su visita a Cobresal en duelo válido por la quinta fecha del flamante certamen y dejó la lucha por la clasificación en el Grupo B a lo que hagan Ñublense y Universidad Católica.
El cuadro dueño de casa, eliminado desde antes del pitazo inicial, jugó sin presión y con goles de Stefan Pino (16') y Rodrigo Sandoval (46') llegó a ponerse 2-0.
El elenco del campanil reaccionó a tiempo y con anotación de Jeison Fuentealba (61') logró un descuento que sirvió de poco.
Este resultado dejó a ambos elencos con cuatro puntos, muy lejos de chillanejos y cruzados, que suman 10 y 7 unidades, respectivamente.