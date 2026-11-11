Zavala y la final de la Copa de la Liga: Si tocan penales, voy a agarrar la pelota y la voy a patear

Cristián Zavala, puntero de Coquimbo Unido, palpitó la final de la Copa de la Liga ante O'Higgins, y abordó la posibilidad de llegar a los penales y afirmó que no dudará en patear, considerando el viral episodio que vivió a comienzos de año.

En enero de 2026, cuando aún estaba en Colo Colo, Zavala intentó disparar "a lo Panenka" en una tanda ante Peñarol en la Serie Río de La Plata, pero su disparo fue horrible, y la imagen se viralizó en todo el mundo.

Pero eso no fue lo peor, ya que inmediatamente después mostró signos de dolor, y el diagnóstico días después fue "fractura de rótula".

Con ese recuerdo, Zavala dialogó con TNT Sports sobre la posibilidad de afrontar una nueva tanda de penales.

"Me gustaría ganarlo en cancha. Si toca irse a penales, obviamente voy a agarrar la pelota y la voy a patear", declaró sin dudas el jugador.

Además, Zavala afirmó que la motivación del plantel "está a tope"; y aseguró que "ese niño interior que uno tiene se alimenta de estas cosas, como jugar finales".

Finalmente, el delantero también repasó su estrecha relación con el conjunto aurinegro, al que llegó con apenas 16 años y donde ha vivido distintas etapas de su carrera.

"Le tengo un cariño muy grande al club. Llegué con 16 años y pude debutar y ascender. Volví el 2020 y nos tocó descender. Las he vivido todas. Ser campeón con el club fue el sueño más grande para la ciudad entera. Es un orgullo", recordó.

La final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins se disputará este sábado, a partir de las 18:30 horas (21:30 GMT) en Santa Laura, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.