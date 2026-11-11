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En Córdoba, León XIV parafraseó a Francisco: "¡Sigan haciendo lío!"

Publicado: | Fuente: Vatican Media | Foto: Vatican Media - EFE
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El papa León XIV llamó este martes a los religiosos argentinos a mantener una Iglesia activa, comprometida y cercana a la comunidad, al pedirles que "¡sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!".

El mensaje fue pronunciado durante un acto realizado a las puertas de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, ante decenas de miles de fieles, en el marco de la tercera jornada de su viaje a Argentina.

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