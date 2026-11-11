Segundo día: Paro de camioneros genera corte total en algunos puntos

Con la participación de más camiones y buses, y expectación por la eventual adhesión de otros gremios comenzó este miércoles la segunda jornada del paro de los transportistas de carga, que genera gran congestión vehicular en varios puntos del país.

En la Región Metropolitana, el tránsito está totalmente suspendido en la Ruta 5, a la altura del terminal de buses Colón de la comuna de San Bernardo, aunque la incidencia es esporádica, porque los transportistas mueven de vez en cuando.

A su vez, el grupo de microbuseros instalado en una de las pistas se trasladó en busca de otra caravana, con el fin de posicionarse por la misma calzada en dirección al norte.

Hay otro grupo de transportistas estacionado en una pista en el sector de Los Naranjos, muy cerca del río Maipo, y un tercero en la misma calzada de la Ruta 5, pero a la altura de la comuna de Paine.

Los cortes de tránsito han afectado incluso al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que debido a los bloqueos en la Ruta 68, no logró llegar a tiempo a la Cámara para la sesión enfocada en el Presupuesto 2027 esta mañana.

En la Región del Biobío, en tanto, se reporta una adhesión mucho mayor al paro en lo que respecta a la cantidad de máquinas presentes, y los camiones están bloqueando salidas de los sectores donde están los contenedores, alterando el normal funcionamiento de los puertos.

En la Región de Coquimbo, que ha destacado por su convocatoria de la última jornada, cerca de 200 camioneros se mantienen instalados en el cruce con Lagunillas, a la altura del kilómetro 4 de la Ruta 5. Además, se ha visto ralentizado el tránsito en la conurbación de La Serena y Coquimbo.

Asimismo, tal como ocurre en el Biobío, se reporta una dificultad para acceder a los puertos en la Región de Valparaíso.

Otros gremios analizan sumarse al paro

En paralelo, las confederaciones de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y del Transporte de Carga (CNTC), junto a la Federación de Transportistas de Carga del Biobío, están reunidas en la comuna de San Pedro de la Paz para decidir si se suman al paro.

De momento, el líder de la CNTC, Sergio Pérez, aseguró que ninguna de las dos organizaciones se van a sumar a la manifestación.

Lo primordial a discutir son los los escenarios que se presentan para el sector por causa de los sucesivos aumentos de precios de los combustibles, que han elevado los costos del diésel por encima del 60%.

Los dirigentes de CNDC y CNTC saludándose previo a la reunión de esta mañana. (Foto: ATON)

La asamblea también aborda la propuesta de los gremios sobre un mecanismo de traspaso de los sobrecostos del diésel a los generadores de carga, denominado "fuel surcharge".

Además, se espera que se aborde la proposición de siete puntos hecha por el Gobierno a los camioneros hace algunas semanas, como un mecanismo de cálculo específico del diésel para negociar tarifas con los mandantes y créditos con garantía Fogain.

Conversaciones en La Moneda

En la víspera, el Gobierno confirmó que continuará las negociaciones con los gremios, luego de que fallara el primer contacto ocurrido la tarde del martes entre los organizadores y representantes del Ministerio de Transportes.

El titular de Interior, Claudio Alvarado, ya recibió en La Moneda a representantes de la Confederación de Dueños de Camiones de la Zona Centro Sur, y esta tarde se reunirá con sus pares de Fuerza del Norte, que son las principales organizaciones que llamaron a paro.

Al llegar al Palacio de Gobierno, el líder de la Confederación Centro Sur, Freddy Martínez, expresó que en el sector se siente "mucha angustia", y remarcó que sus colegas "no están desplegados por gusto, sino que porque su situación económica es muy compleja. Detrás de un camión hay una familia".

"Nosotros entendemos la crisis internacional: hay 700 pesos más o menos en promedio que corresponden a ese concepto, pero también creemos que no es justo tributar IVA e impuesto específico por eso; es como hacer leña del árbol caído. Y ese es uno de los puntos que vamos a hablar", anticipó.

Por otro lado, Martínez ofreció disculpas a los automovilistas afectados por el paro, aunque aseveró: "Las carreteras no están cortadas, nunca hemos llamado a eso. Tienen que entender que no tenemos la capacidad de estacionamientos en Chile para instalarnos allí. Nuestra zona de empleo son las carreteras, y allí nos hemos apostado".

Exministro Briones: El diésel ha subido más que la bencina

Mientras que el Gobierno insiste en que no hay margen para frenar el costo del diésel, el exministro de Hacienda Ignacio Briones reconoció que "el diésel ha subido más que la bencina, y es un insumo productivo fundamental para muchas empresas, y no se puede sustituir en el corto plazo. Entonces, si éste sube en 40%, es lo más parecido a encarecer el precio de una parte de la producción, tal como lo haría un impuesto".

No obstante, quien liderase la billetera fiscal en Piñera II dijo esperar que "el tema de los camioneros se resuelva aplicando la ley. Esto significa un daño grande para Chile, y el Estado de Derecho es un principio que no nos deberíamos cansar nunca de defender".