¿Qué significa que Chile esté en recesión técnica?

El economista Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, explicó qué significa una "recesión técnica", luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera por primera vez que el país se encuentra en tal situación.

"Se le puede llamar técnicamente una recesión", dijo a Bloomberg el líder de la billetera fiscal, que atribuyó el escenario a "shocks de oferta -principalmente la fuerte caída de la producción de cobre", pero defendió "un fuerte crecimiento" en "el sector no cuprífero de la economía".

Nicolás Román recordó que las cifras desestacionalizadas del Banco Central muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,3% durante el primer trimestre de 2026 y registró una variación de 0,0% en el segundo.

En ese sentido, explicó que "el concepto de recesión técnica se refiere a una disminución en el producto durante dos trimestres consecutivos"; definición que, asociada al economista Julius Shiskin, tiene más de 50 años y considera la variación de cada período respecto del inmediatamente menor.

El economista sostuvo que el criterio es aplicable a Chile, aunque las características de la contracción permiten distinguir el escenario nacional de otros episodios similares.

Las recesiones técnicas suelen estar acompañadas de un deterioro importante del consumo, así como de la actividad manufacturera y la producción de bienes.

"En el caso de Chile, lo que está tremendamente afectado es la minería, y no solo por la participación de la gran minería del cobre, que es algo menos del 7% y que ha caído entre un 10% y un 12% dependiendo de cómo se mira. El gran efecto y culpable de esta recesión es el cobre", planteó.

El académico señaló que la evolución del consumo y la producción de bienes será relevante para evaluar las condiciones de una eventual recuperación. Si estos ítems logran aguantar sin un deterioro significativo, la economía enfrentará un panorama más favorable a que si la contracción se extiende también a ellos.