Atlético de Madrid goleó y eliminó al Betis de Pellegrini de la Copa del Rey

En lo que iba siendo una temporada decente para el Real Betis, este jueves los dirigidos por Manuel Pellegrini sufrieron su primer remezón luego de caer por 0-5 ante Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja, siendo eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey.

El elenco entrenado por Diego Simeone de entrada impuso su jerarquía ante el modesto equipo del "Ingeniero" y fue el eslovaco Dávid Hancko (12') quien inauguró la cuenta para que después el argentino Giuliano Simeone (30') y el nigeriano Ademola Lookman (37') ampliasen las cifras.

La situación no quedó ahí ya que, aunque Pellegrini intentó buscar respuestas con modificaciones en el segundo tiempo, vinieron los tantos del francés Antoine Griezmann (62') y el postrero gol del trasandino Thiago Almada (83') que cerraron la serie.

Con esto, Betis vuelve a despedirse goleado del certamen luego de que el 2025 le ocurriese lo mismo con FC Barcelona, rival ante el cual cedió por 5-1 en los octavos de final.

El foco del técnico chileno tendrá que volver a ponerse sobre el cuadro "colchonero", ya que este lo recibirá en el Metropolitano el próximo 8 de febrero a las 14:30 horas (17:30 GMT) por la jornada 23 de La Liga, donde los "albiverdes" son quintos con 35 puntos.