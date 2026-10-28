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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Federación Española suspendió partidos de Copa del Rey luego de trágico accidente ferroviario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

Entre los duelos cancelados está el de Betis, del chileno Manuel Pellegrini.

Federación Española suspendió partidos de Copa del Rey luego de trágico accidente ferroviario
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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la suspensión de los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF decretó la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció en un comunicado.

La RFEF señaló también que en próximas fechas informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

Entre los partidos suspendidos está el de Real Betis, del chileno Manuel Pellegrini, que debía jugar como visitante ante Atlético Navalcarnero.

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