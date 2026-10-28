Quiroz fijó meta de crecimiento de 4%: "No tengo miedo a equivocarme por ambicioso"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este miércoles la agenda económica del Gobierno del Presidente José Antonio Kast durante una nueva edición del encuentro Enade, que se celebra en Vitacura bajo el lema "Tiempo de invertir", donde planteó la necesidad de recuperar el dinamismo de la economía chilena mediante un aumento significativo de la inversión privada.

"Me dicen que los números son ambiciosos, pero yo, en lo personal, al menos, no tengo miedo de equivocarme por ambicioso", afirmó el secretario de Estado.

El jefe de Teatinos 120 sostuvo que el Ejecutivo busca duplicar el crecimiento tendencial hasta alcanzar un 4% al término de la Administración y reducir el desempleo a un 6,5%.

Para lograrlo, apuntó a revertir el estancamiento de la inversión, que, según expuso, pasó de crecer a un promedio anual de 8% entre 2000 y 2013 a solo 1,7% desde 2014.

"Tenemos que multiplicar la inversión por cinco: un cambio fundamental", señaló el jefe de la billetera pública.

"No hay inversión sin crecimiento y, sin crecimiento, no hay forma de solucionar los grandes problemas de las personas", recalcó.

Quiroz destacó que durante los primeros siete meses de Gobierno ingresaron a evaluación ambiental 151 proyectos por más de 39.000 millones de dólares, mientras que se aprobaron 183 iniciativas por más de 36.000 millones de dólares.

"Hoy tengo una buena noticia (...) El tiempo de invertir ya llegó, porque hoy tenemos en Chile, a pesar de la realidad que estamos viendo hasta este minuto, las mejores perspectivas de inversión de los últimos 10 años", aseveró.

Hoja de ruta

En su exposición, el titular de Hacienda atribuyó el debilitamiento de la inversión a "un relato equivocado" que incluyó incertidumbre tributaria, trabas regulatorias y déficits fiscales.

"Si alguien piensa que la economía se recupera con inversión pública, está equivocado. El dinamismo está en el sector privado", arguyó Quiroz, quien subrayó que "no hay nada que reemplace a la iniciativa privada, a la libre iniciativa privada, para levantar los países, para generar oportunidades y para generar progreso. Nada. No hay reemplazo".

En esa línea, presentó una "hoja de ruta" basada en tres ejes para "regresar al clima propicio que alguna vez Chile tuvo", junto a promover un "factor cultural, que le llamamos dignidad", orientado a "cambiar el lenguaje, dejar de denostar la actividad privada y, más bien, celebrar" su aporte.

"El primer (eje) es facilitación regulatoria, que es remover barreras y disfuncionalidades, sin alterar el cuidado por el medio ambiente, pero haciendo que todos estos cuidados por el medio ambiente y por las regulaciones no obstaculicen ni sean contradictorios con la inversión", dijo el ministro.

Respecto del segundo pilar, competitividad tributaria, sostuvo que "no hay inversión si no tenemos tasas tributarias comparables a las de los países con los cuales Chile se compara y sin certezas tributarias; certezas de que estas reglas y estas tasas van a perdurar por mayor tiempo".

Como tercer eje, enfatizó que "no hay regulación económica ni crecimiento sin consolidación fiscal, porque solo la consolidación fiscal va a alejar el temor de futuras alzas de impuestos".

"El tema fiscal tiene que resolverse"

"Mucha gente me dice: '¿Por qué tan exagerado con la consolidación fiscal?'. Hay que ser exagerado, porque, si no logramos rápidamente balances, más temprano que tarde, a alguien se le va a ocurrir que puede cerrar el déficit subiendo impuestos", auguró Quiroz.

"Créanme: el tema fiscal tiene que resolverse, y tiene que resolverse, además, para volver a dejar espacio en el mercado de capitales a iniciativas privadas", sentenció.

Entre las medidas para impulsar la actividad, destacó iniciativas vinculadas al sector construcción, como cambios tributarios y regulatorios para estimular la oferta de viviendas.