Real Sociedad batió a Athletic de Bilbao en el derbi vasco y se instaló en la final de la Copa del Rey

Real Sociedad clasificó a la final de la Copa del Rey, tras ganar por 1-0 a Athletic de Bilbao en el derbi vasco, disputado en Anoeta, y ganar por 2-0 la llave global de semifinales.

El conjunto de San Sebastián había ganado la ida en San Mamés y este miércoles selló su pasaje a la pelea por el título, en un partido que se resolvió en el final, con un penal de Mikel Oyarzábal (87').

Para Real Sociedad será su séptima final en la Copa del Rey y buscará su tercer título, tras los triunfos que logró en 1987 y 2020.

En la final, Real Sociedad enfrentará a Atlético de Madrid, que eliminó a Barcelona con un global de 4-3.

De hecho, la final de 1987 que ganó el conjunto vasco fue ante los colchoneros.

La final de la Copa del Rey 2025-2026 se disputará el sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.