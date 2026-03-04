Ley SADP: Senado aprobó reforma que separa ANFP de la Federación y termina con la multipropiedad

Este miércoles, con presencia del ministro Jaime Pizarro en la Sala, el Senado aprobó la reforma a la ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), que marca un hito en el fútbol nacional y pone fin a casi una década de tramitaciones.

Las normas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento obtuvieron 34 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, de los senadores UDI Javier Macaya y Gustavo Sanhueza.

Estas normativas incluyen la instauración de una liga profesional como un ente institucional, separando de la Federación de Fútbol de Chile aquellas competencias que actualmente organiza la ANFP.

Además, se instaura la prohibición de tener participación accionaria en más de un club de la misma liga profesional, siendo monitoreado mediante un registro de beneficiarios finales (dueños) de los clubes.

Por otro lado, para dar espacio a los hinchas, se agregaron a las funciones del Ministerio del Deportes fomentar actividades hacia los fanáticos, aunque fuera del propio fútbol profesional.

El senador Matías Walker (Demócratas), uno de los impulsores del proyecto, apuntó a las críticas que habían surgido dsde gran parte de los dirigentes ante este último paso de la reforma: "No escuchamos al factoring, no escuchamos a las casas de apuestas con sede en Aragua. Escuchamos al sindicato de futbolistas, porque ellos son los protagonistas".

- Más información en instantes.