El entrenador portugués Abel Ferreira conquistó su tercera Copa Libertadores tras la victoria por 1-0 de Palmeiras sobre Estudiantes de La Plata en Montevideo y quedó a un título de igualar el récord histórico del argentino Carlos Bianchi.

El estratego europeo, que anteriormente celebró con el "Verdao" en las ediciones de 2020 y 2021, igualó en el segundo lugar del registro histórico a Osvaldo Zubeldía, quien conquistó tres coronas consecutivas precisamente con Estudiantes, en 1968, 1969 y 1970.

Bianchi, en tanto, se mantiene como el entrenador más laureado del certamen continental gracias a sus consagraciones con Vélez Sarsfield en 1994 y Boca Juniors en 2000, 2001 y 2003.

Ferreira también se convirtió en el primer entrenador en conquistar tres Libertadores al mando de un equipo brasileño y alcanzó los 12 títulos desde su llegada a Palmeiras en octubre de 2020, ampliando su ventaja sobre Oswaldo Brandao (10) y Vanderlei Luxemburgo (8) como el técnico más ganador en la historia del club.