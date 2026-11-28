Palmeiras se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2026 luego de vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, y conquistó por cuarta vez en su historia el máximo certamen continental de clubes.

El conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira estuvo cerca de abrir la cuenta sobre el cierre del primer tiempo, cuando el poste y el portero uruguayo Fernando Muslera evitaron la conquista del elenco brasileño, que encontró el desnivel en el arranque del complemento.

Fue el delantero paraguayo Ramón Sosa (52') quien apareció libre de marcas en el área para establecer la diferencia, mientras que el portero Carlos Miguel evitó la igualdad poco después con una espectacular intervención ante una chilena de Guido Carrillo.

De esta manera, el "Verdao", que eliminó en semifinales a Fluminense mediante lanzamientos penales, sumó una nueva estrella continental a las obtenidas en 1999, 2020 y 2021, e igualó a Flamengo como los equipos brasileños más ganadores del certamen, con cuatro coronas cada uno.

Además, Palmeiras se tomó revancha de la final de 1968, cuando Estudiantes de La Plata conquistó su primera Libertadores precisamente en el recinto montevideano, y extendió el dominio del fútbol brasileño, que encadenó ocho ediciones consecutivas levantando el trofeo.