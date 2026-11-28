Brasil superó a Argentina como el país con más Libertadores gracias a Palmeiras
El fútbol brasileño alcanzó los 26 títulos y rompió la igualdad que mantenía con los trasandinos.
El fútbol brasileño alcanzó los 26 títulos y rompió la igualdad que mantenía con los trasandinos.
La consagración de Palmeiras tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026 permitió a Brasil superar a Argentina como el país más ganador en la historia del máximo certamen continental de clubes, con 26 títulos.
El "Verdao" conquistó su cuarta corona e igualó a Flamengo como los equipos brasileños más laureados del torneo, por delante de Sao Paulo, Santos y Gremio, todos con tres estrellas.
Además, extendió a ocho las ediciones consecutivas conquistadas por el fútbol brasileño.
Argentina quedó relegada al segundo lugar con 25 títulos, seguida por Uruguay con ocho, mientras que Paraguay y Colombia acumulan tres coronas cada uno.
Ecuador y Chile registran una conquista, la de nuestro país conseguida por Colo Colo en 1991.
Palmarés de la Copa Libertadores por países