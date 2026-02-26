Carabalí y la hazaña de O'Higgins en la Libertadores: "El esfuerzo fue notable de todos"

El arquero de O'HigginsOmar Carabalí calificó como un hito de gran entrega física la clasificación conseguida en Brasil ante el conjunto de Bahía. Pese a caer 2-1 en el tiempo reglamentario en el Arena Fonte Nova, el cuadro celeste forzó los penales gracias al triunfo conseguido en el duelo de ida disputado en Chile, imponiéndose finalmente por 4-3 en la tanda definitiva.

"Quiero agradecer a mis compañeros por el esfuerzo y la dedicación; lo dejaron todo. Estábamos cansados, jugamos partidos muy seguidos y veníamos de jugar hace solo tres días. El esfuerzo fue notable de todos: Del cuerpo técnico, de los jugadores, de todos. Estamos muy felices", expresó el guardameta Omar Carabalí tras el pitazo final en la transmisión oficial del encuentro.

El guardameta resultó determinante al contener dos remates de los futbolistas de Bahía, asegurando el paso a la tercera fase de la Copa Libertadores. El futbolista valoró además el apoyo de la fanaticada rancagüina que se trasladó hasta territorio brasileño para acompañar a la delegación nacional en este desafío continental.

"Ayer los hinchas fueron al hotel, están locos. Viajaron no sé cuántos kilómetros para apoyarnos. Confiaron en el proceso, en el grupo y en el equipo. Estamos demasiado contentos por esto", añadió el exjugador de Colo Colo, quien se transformó en la figura excluyente del "Capo de Provincia" en esta jornada deportiva.

Tras esta victoria, O'Higgins quedó a la espera de su próximo rival para definir el ingreso a la fase de grupos. El oponente saldrá de la llave entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela, duelo que se definirá este jueves y que tiene al equipo colombiano con la ventaja parcial tras ganar 1-0 en el primer compromiso.