Con Pulgar titular: Flamengo enfrenta a Estudiantes por el paso a la final de la Libertadores

Esta semana se definen los finalistas de la Copa Libertadores 2026, con los duelos de vuelta de las semifinales.

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl:

Copa Libertadores - Semifinales, vuelta

Miércoles 21 de octubre

Palmeiras (BRA) 0-1 Fluminense (BRA). Penales. Nubank Parque, Sao Paulo

Penales: 5-3 a favor de Palmeiras

0-1: 82' Hercules (FLU)

* Palmeiras ganó 2-1 la ida

Jueves 22 de octubre

Flamengo (BRA) vs. Estudiantes de La Plata (ARG). 21:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro

* Empataron 0-0 en la ida