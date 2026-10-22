Kast entregó nuevo armamento al GOPE: Dijimos que íbamos a proteger a Carabineros

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves de la entrega de nuevas armas para el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, como parte del proceso de modernización del armamento institucional.

En concreto, se trata de cerca de 300 subfusiles CZ Scorpion EVO 3 A1, que reemplazarán las actuales subametralladoras Uzi, cuyo prolongado uso ha generado mayores costos de mantenimiento y dificultades técnicas.

Durante la ceremonia, el Mandatario destacó el trabajo de la unidad especiales: "Mientras la mayoría de los chilenos descansa, muchos de ustedes están alertas, están cumpliendo con sus turnos (...) Y este año ha sido tremendamente doloroso para nuestra patria, para la institución de Carabineros. Han asesinado a carabineros, asesinaron a un integrante del GOPE a quien despedimos en Temuco: Marcos Concha. Para él, honor y gloria, y todo el respeto de nuestra nación".

"Nuestro gobierno está con Carabineros de Chile. Lo hemos señalado: esto no es a medias, no es cuando conviene estar con Carabineros, es siempre. Ese es nuestro compromiso hacia la institución. Durante muchos años se les pidió todo y no se les apoyó como correspondía. Se les exigió mantener el orden público y, al mismo tiempo, en muchas ocasiones se les dejó solos", sostuvo.

El Presidente Kast enfatizó en que "se les pidió enfrentar la delincuencia y no siempre se les entregó el equipamiento necesario. Y en algunas ocasiones, cuando cumplieron con su deber, fueron sentados en el banquillo de los acusados donde tenía que estar el delincuente, no un carabinero".

"Eso ha comenzado a cambiar. Nosotros esto lo dijimos el año pasado: que íbamos a proteger a Carabineros jurídicamente, que les íbamos a dar las herramientas que se necesitan para cumplir con esa noble labor, que los respaldaríamos con más recursos y que reconoceríamos permanentemente su labor. Hoy vengo a rendir cuentas y decir que estamos avanzando. Estamos cumpliendo con hechos más que con palabras", concluyó el Jefe de Estado.