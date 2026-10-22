Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.5°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast entregó nuevo armamento al GOPE: Dijimos que íbamos a proteger a Carabineros

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Presidente de la República participó de la entrega de cerca de 300 subfusiles CZ Scorpion EVO 3 A1, que reemplazarán las subametralladoras Uzi del equipo especial de la institución.

El Mandatario insistió en su respaldo a la institución y destacó el trabajo de los funcionarios.

Kast entregó nuevo armamento al GOPE: Dijimos que íbamos a proteger a Carabineros
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves de la entrega de nuevas armas para el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, como parte del proceso de modernización del armamento institucional.

En concreto, se trata de cerca de 300 subfusiles CZ Scorpion EVO 3 A1, que reemplazarán las actuales subametralladoras Uzi, cuyo prolongado uso ha generado mayores costos de mantenimiento y dificultades técnicas.

Durante la ceremonia, el Mandatario destacó el trabajo de la unidad especiales: "Mientras la mayoría de los chilenos descansa, muchos de ustedes están alertas, están cumpliendo con sus turnos (...) Y este año ha sido tremendamente doloroso para nuestra patria, para la institución de Carabineros. Han asesinado a carabineros, asesinaron a un integrante del GOPE a quien despedimos en Temuco: Marcos Concha. Para él, honor y gloria, y todo el respeto de nuestra nación".

"Nuestro gobierno está con Carabineros de Chile. Lo hemos señalado: esto no es a medias, no es cuando conviene estar con Carabineros, es siempre. Ese es nuestro compromiso hacia la institución. Durante muchos años se les pidió todo y no se les apoyó como correspondía. Se les exigió mantener el orden público y, al mismo tiempo, en muchas ocasiones se les dejó solos", sostuvo.

El Presidente Kast enfatizó en que "se les pidió enfrentar la delincuencia y no siempre se les entregó el equipamiento necesario. Y en algunas ocasiones, cuando cumplieron con su deber, fueron sentados en el banquillo de los acusados donde tenía que estar el delincuente, no un carabinero".

"Eso ha comenzado a cambiar. Nosotros esto lo dijimos el año pasado: que íbamos a proteger a Carabineros jurídicamente, que les íbamos a dar las herramientas que se necesitan para cumplir con esa noble labor, que los respaldaríamos con más recursos y que reconoceríamos permanentemente su labor. Hoy vengo a rendir cuentas y decir que estamos avanzando. Estamos cumpliendo con hechos más que con palabras", concluyó el Jefe de Estado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada