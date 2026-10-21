Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Con Pulgar titular: Flamengo iguala con Estudiantes por el paso a la final de la Libertadores
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Autor: Redacción Cooperativa
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Esta semana se definen los finalistas de la Copa Libertadores 2026, con los duelos de vuelta de las semifinales.
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Jueves 22 de octubre
* Empataron 0-0 en la ida
Miércoles 21 de octubre
Penales: 5-3 a favor de Palmeiras
0-1: 82' Hercules (FLU)
* Palmeiras ganó 2-1 la ida