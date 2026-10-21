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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Con Pulgar titular: Flamengo iguala con Estudiantes por el paso a la final de la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Esta semana se definen los finalistas de la Copa Libertadores 2026, con los duelos de vuelta de las semifinales.

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Copa Libertadores - Semifinales, vuelta

Jueves 22 de octubre

  • Flamengo (BRA) 0-0 Estudiantes de La Plata (ARG). Primer tiempo. Estadio Maracaná, Río de Janeiro

* Empataron 0-0 en la ida

Miércoles 21 de octubre

  • Palmeiras (BRA) 0-1 Fluminense (BRA). Penales. Nubank Parque, Sao Paulo

Penales: 5-3 a favor de Palmeiras

0-1: 82' Hercules (FLU)

* Palmeiras ganó 2-1 la ida 

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