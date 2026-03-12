Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Con solo dos chilenos: Los 32 equipos que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana se completó la tercera fase, quedando definidos los últimos clasificados.

Con solo dos chilenos: Los 32 equipos que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Este jueves 12 de marzo se completó la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, quedando definidos los últimos clasificados a la fase grupal del torneo continental.

En la fase previa, los dos equipos chilenos que estaban en competencia quedaron eliminados: Huachipato a manos de Carabobo y O'Higgins ante Tolima (en la tercera fase).

Los equipos que superaron la fase previa fueron Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal y Barcelona de Guayaquil.

Por lo tanto, en la fase grupal, solo dos equipos representarán a nuestro país: el campeón Coquimbo Unido, como Chile 1, y Universidad Católica, como Chile 2.

En el sorteo que se realizará el jueves 19 de marzo en Paraguay, tanto Coquimbo como la UC estarán en el Bombo 3.

Revisa los 32 equipos clasificados que jugarán la fase grupal de la Copa Libertadores:

Bombo 1

  • Flamengo (BRA)
  • Palmeiras (BRA)
  • Boca Juniors (ARG)
  • Peñarol (URU)
  • Nacional (URU)
  • Liga de Quito (ECU)
  • Fluminense (BRA)
  • Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

  • Lanús (ARG)
  • Libertad (PAR)
  • Estudiantes de La Plata (ARG)
  • Cerro Porteño (PAR)
  • Corinthians (BRA)
  • Bolívar (BOL)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Universitario de Lima (PER)

Bombo 3

  • Junior de Barranquilla (COL)
  • Universidad Católica (CHI)
  • Rosario Central (ARG)
  • Independiente de Santa Fe (COL)
  • Always Ready (BOL)
  • Coquimbo Unido (CHI)
  • Deportivo La Guaira (VEN)
  • Cusco (PER)

Bombo 4

  • Universidad Central (VEN)
  • Platense (ARG)
  • Independiente Rivadavia (ARG)
  • Mirassol (BRA)
  • Independiente Medellín (COL)
  • Deportes Tolima (COL)
  • Sporting Cristal (PER)
  • Barcelona de Guayaquil (ECU)

En portada