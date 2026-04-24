Coquimbo enfrenta expedientes de Conmebol por irregularidades en la Libertadores

Coquimbo Unido quedó bajo la lupa de la Conmebol luego de la apertura de expedientes disciplinarios por una serie de irregularidades detectadas en sus primeros partidos de la Copa Libertadores 2026, correspondientes a la fase de grupos.

En la fecha 1, donde el conjunto chileno igualó 1-1 ante Nacional, el organismo imputó infracciones a múltiples normativas, incluyendo disposiciones del Manual de Clubes, el Reglamento de Seguridad y el Código Disciplinario.

Entre ellas, se consignan incumplimientos en el artículo 4.5.5 sobre condiciones del área de transmisión (TV Compound), además de faltas al protocolo de inicio de partido en los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1, que regulan los tiempos y conductas durante la cuenta regresiva oficial.

Asimismo, se registraron infracciones a normas de seguridad, como los artículos 23, 24 y 41, vinculados a objetos prohibidos, instalación de elementos en tribunas y planificación operativa del estadio.

A esto se suma la vulneración del artículo 11 literal h) del Código Disciplinario, referido a no acatar instrucciones de los oficiales del partido.

En la fecha 2, donde Coquimbo Unido derrotó por 2-0 a Universitario como visitante, el expediente apunta a una infracción específica del artículo 5.1.3 del Manual de Clubes, que regula la correcta carga y verificación de la alineación digital a través del sistema COMET dentro de los plazos establecidos.

Los procedimientos abiertos por Conmebol se centran en incumplimientos operativos y organizativos en el desarrollo de los partidos, los que pueden derivar en sanciones económicas o deportivas dependiendo de la evaluación final del organismo disciplinario.