Deportes Tolima será rival de O'Higgins en la Libertadores tras eliminar a Deportivo Táchira

Deportes Tolima será el rival de O'Higgins en la tercera fase de la Copa Libertadores, tras caer 0-1 ante Deportivo Táchira, igualar 1-1 en el marcador global y ganar por 3-0 la tanda de penales en la segunda ronda.

El cuadro colombiano ganó el duelo de ida en Venezuela, pero no pudo sostener la ventaja en Ibagué, tras el agónico gol de Luis González, de penal, para los venezolanos en el último minuto (90+4').

En la definición a penales, Tolima fue superior, ya que solo desperdició un disparo; Táchira, en cambio, falló sus tres lanzamientos desde el punto de cal.

En la tercera fase, Tolima enfrentará a O'Higgins de Rancagua, que eliminó a Bahía en la segunda fase.

Los duelos de la tercera fase de la Copa Libertadores se disputarán entre el 3 y el 12 de marzo.