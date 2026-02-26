Mon Laferte hace historia en Viña y recibe la esquiva Gaviota de Platino

La cantante Mon Laferte hizo historia con su presentación en Viña 2026 y recibió la preciada y esquiva Gaviota de Platino.

En la previa a su tercera presentación en el certamen la alcaldesa Macarena Ripamonti habló de la posibilidad de entregarle el premio a la viñamarina, pese a que el premio exige una carrera de al menos tres décadas según un decreto municipal.

Pese a ello la autoridad subió al escenario para otorgarle el premio a Mon Laferte, quien lo recibió entre lágrimas. "A cada persona que está aquí quiero decirles que los amo, yo genuinamente amo a mi público y a mi país", agredeció sobre el escenario.

"Para la gente que está en sus casas, desde el norte al sur: Chile te amo", agregó.

Mon Laferte se convirtió en la sexta artista en recibir la Gaviota de Platino en la historia del Festival de Viña del Mar. Antes Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017 y en honor a Juan Gabriel), Lucho Gatica (2019 de manera póstuma), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025) se llevaron el galardón.