Matías Sepúlveda fue figura ante Flamengo y gritó campeón con Lanús en la Recopa Sudamericana

El chileno Matías Sepúlveda gritó campeón este jueves con Lanús en la Recopa Sudamericana, al ser figura en el triunfo en el alargue por 2-3 sobre Flamengo de Erick Pulgar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, y ganar por 4-2 el marcador global.

El equipo argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino y campeón de la Copa Sudamericana, había ganado el duelo de ida por la mínima, por lo que sufrió ante los cariocas este jueves, en un duelo que se resolvió en la prórroga.

Rodrigo Castillo abrió la cuenta en el primer tiempo (29'), pero los pupilos de Filipe Luis lo igualaron gracias a un penal de Giorgian de Arrascaeta (37').

En la segunda parte, Pellegrini hizo un cambio tradicional de las últimas jornadas, sacando a "Toto" Salvio y enviando a Sepúlveda a la cancha, una movida clave en el desarrollo del encuentro (64').

Cuando parecía que Lanús iba a sellar el empate para quedarse con el título en el tiempo reglamentario, un penal de Jorginho (85') forzó el tiempo extra en Maracaná.

En el alargue, la disputa fue intensa bajo la lluvia en Río de Janeiro, pero Lanús derribó al equipo de Erick Pulgar con dos estocadas al final.

En el minuto 118, en un tiro de esquina, Sepúlveda tomó la responsabilidad, y levantó un centro preciso para José Canale Domínguez, quien cabeceó de forma espectacular para el 2-2 parcial (3-2 global para Lanús).

Flamengo se volvó en ataque para recuperar la ventaja y forzar los penales, pero Lanús atacó de forma letal en un contragolpe y Dylan Aquino selló el triunfo argentino (120+2').

Con el triunfo, Lanús ganó su primera Recopa Sudamericana, tras la definición que perdió en 2014.

Para Sepúlveda, es el primer título que consigue con el equipo argentino.