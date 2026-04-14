Fernando Zuqui y duelo ante Cruzeiro: Tenemos armas para hacerle daño al rival

El mediocampista argentino de Universidad Católica, Fernando Zuqui, palpitó el duelo que este miércoles el elenco cruzado afrontará ante Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores y aseguró que es necesario sumar para dejar atrás la derrota como local ante Boca Juniors.

"Va a ser un partido disputado, pero bueno, estamos preparándonos de la mejor forma para mañana hacer un gran partido", dijo Zuqui en la previa del viaje a Belo Horizonte.

Con respecto al rival, el trasandino expresó que "siempre los equipos brasileños de local hacen su juego, su forma de jugar... son importantes. Pero bueno, creo que la clave de este partido va a estar en la concentración, en la intensidad, en ir y proponer nuestro juego, que tenemos armas como para poder hacerle daño al rival".

"Miramos las virtudes y las cosas que hicimos mal en el partido con Boca. Necesitábamos ganar y bueno, ahora necesitamos ir a Brasil a hacer nuestro partido, ser competitivos y ganar, que es lo que necesitamos", complementó.

El cotejo está pactado para jugarse este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Governador "Magalhaes Pinto". Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.