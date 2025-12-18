Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Huachipato se enfrentará a Carabobo en la Copa Libertadores 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco del acero cerrará como local la llave ante los venezolanos.

Huachipato, reciente campeón de la Copa Chile, se verá las caras ante Carabobo FC, de Venezuela, en la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, de acuerdo al sorteo realizado este jueves en la sede de la Conmebol.

El cuadro del acero, en su calidad de cabeza de serie, comenzará la llave en canchas llaneras para luego definir en el Estadio CAP.

De salir airoso, el conjunto que dirige el técnico Jaime García se enfrentará por un lugar en la fase grupal del torneo ante el triunfador de la llave entre el ganador del duelo 2 de Mayo-Alianza Lima y Sporting Cristal.

De ganar a los venezolanos, Huachipato además asegurará la posibilidad de meterse en la fase grupal de la Copa Sudamericana.

