Justicia mantuvo en prisión a hincha de O'Higgins por acto racista en Brasil

Prisión preventiva en Brasil deberá cumplir el ciudadano chileno Francisco Javier Sepúlveda Vargas, de 27 años, luego de que la justicia de Salvador de Bahía ratificó este viernes su detención por actos racistas.

El tribunal resolvió convertir la aprehensión en flagrancia en una medida cautelar de presidio efectivo durante la audiencia de custodia realizada en la ciudad brasileña.

Según la información aportada por CNN Brasil, el seguidor de O'Higgins resultó identificado por los equipos de seguridad de Arena Fonte Nova mientras se encontraba en el sector destinado a la hinchada visitante.

La prensa brasileña identificó al imputado con el apellido "Sepílveda", diferenciándose de la grafía utilizada habitualmente en los registros nacionales.

Los hechos ocurrieron durante el pasado miércoles 25 de febrero. El informe de la Policía Civil de Bahía detalló que el individuo realizó gestos que imitaban a un mono en dirección a los jugadores locales durante el partido de Copa Libertadores en que los rancagüinos eliminaron al equipo local por penales.

La conducta fue detectada mediante las cámaras de videomonitoramiento del estadio, lo que permitió que efectivos de la Policía Militar de Bahía procedieran a su captura inmediata.

Tras el arresto, el involucrado fue trasladado a la 1ª Delegacia Territorial dos Barris, donde pasó por el examen de cuerpo de delito antes de quedar a disposición de los magistrados. La Secretaría de la Seguridad Pública de Bahía confirmó que la prisión preventiva se mantendrá mientras avance la instrucción del caso, bajo la estricta legislación vigente en Brasil contra la discriminación racial.

La administración de Arena Fonte Nova reafirmó su compromiso con el respeto y el combate a cualquier forma de prejuicio en el deporte. En tanto, Bahía comunicó que continuará monitoreando el proceso judicial contra el fanático nacional, cuya situación empañó la clasificación obtenida por O'Higgins a la tercera fase de la Copa Libertadores.