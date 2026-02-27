Muere el cantante Neil Sedaka a los 86 años: Compuso más de 500 canciones

Este viernes falleció el destacado cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado.

Sedaka tuvo una destacada carrera en la música entre la década de los 50 y los 60 gracias a canciones como "Oh! Carol,Calendar Girl,Happy Birthday Sweet Sixteen" y "Breaking Up Is Hard to Do", entre otras.

En las décadas posteriores su popularidad sufrió un declive, pero continuó trabajando con decenas de artistas para quienes compuso más de 500 canciones. En los 80 fue ingresado al Salón de la Fama de los Compositores en Estados Unidos.

Ya en el siglo XXI, Neil Sedaka tuvo diversas apariciones televisivas siendo la más recordada cuando ofició como jurado del programa "American Idol".