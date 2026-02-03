Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.5°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 arrancó con un triunfo de The Strongest sobre Deportivo Táchira

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro boliviano se impuso en La Paz.

La revancha será la próxima semana en Venezuela.

La Copa Libertadores 2026 arrancó con un triunfo de The Strongest sobre Deportivo Táchira
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Copa Libertadores 2026 arrancó este martes con un triunfo de The Strongest por 2-1 sobre Deportivo Táchira en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz, en el duelo de ida de la primera fase del torneo de clubes más importante de Conmebol.

El conjunto boliviano abrió la cuenta con un penal de Jaime Arrascaita (56'), pero la visita no bajó los brazos y consiguió la paridad pardial gracias a Carlos Calzadilla (63').

Finalmente, The Strongest dio el último golpe, con otro lanzamiento penal, ejecutado por Víctor Abrego para el 2-1 definitivo (82').

La revancha se disputará la próxima semana, el martes 10 de febrero en San Cristóbal, Venezuela; y el ganador enfrentará a Deportes Tolima en la siguiente ronda.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada