La Copa Libertadores 2026 arrancó con un triunfo de The Strongest sobre Deportivo Táchira

La Copa Libertadores 2026 arrancó este martes con un triunfo de The Strongest por 2-1 sobre Deportivo Táchira en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz, en el duelo de ida de la primera fase del torneo de clubes más importante de Conmebol.

El conjunto boliviano abrió la cuenta con un penal de Jaime Arrascaita (56'), pero la visita no bajó los brazos y consiguió la paridad pardial gracias a Carlos Calzadilla (63').

Finalmente, The Strongest dio el último golpe, con otro lanzamiento penal, ejecutado por Víctor Abrego para el 2-1 definitivo (82').

La revancha se disputará la próxima semana, el martes 10 de febrero en San Cristóbal, Venezuela; y el ganador enfrentará a Deportes Tolima en la siguiente ronda.