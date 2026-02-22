Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
La programación de las revanchas de la segunda fase de la Copa Libertadores
Huachipato y O'Higgins definirán sus respectivas llaves.
Esta semana se disputarán las revanchas de la segunda fasede la Copa Libertadores 2026, donde Huachipato y O'Higgins definirán sus llaves ante Carabobo y Bahía, respectivamente.
Los "Acereros" vienen de caer 1-0 ante Carabobo en el duelo de ida disputado en Venezuela, por lo que buscarán remontar la serie en condición de local junto a su hinchada.
El "Capo de Provincia", por su lado, dio el gran golpe como local, al vencer por la mínima a Bahía, y deberá sostener el resultado en Brasil para abrochar una importante clasificación a la siguiente fase.
