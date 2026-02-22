Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La programación de las revanchas de la segunda fase de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Huachipato y O'Higgins definirán sus respectivas llaves.

La programación de las revanchas de la segunda fase de la Copa Libertadores
Esta semana se disputarán las revanchas de la segunda fasede la Copa Libertadores 2026, donde Huachipato y O'Higgins definirán sus llaves ante Carabobo y Bahía, respectivamente. 

Los "Acereros" vienen de caer 1-0 ante Carabobo en el duelo de ida disputado en Venezuela, por lo que buscarán remontar la serie en condición de local junto a su hinchada.

El "Capo de Provincia", por su lado, dio el gran golpe como local, al vencer por la mínima a Bahía, y deberá sostener el resultado en Brasil para abrochar una importante clasificación a la siguiente fase.

Revisa la programación en Cooperativa.cl: 

Martes 24 de febrero

  • Huachipato vs. Carabobo FC. 19:00 horas. Estadio Huachipato. Ida: 0-1
  • Independiente de Medellín vs. Liverpool FC. 21:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot". Ida: 2-1
  • Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. Estadio "Miguel Grau" del Callao. 21:30 horas. Ida 2-2

Miércoles 25 de febrero

  • Bahía vs. O'Higgins. 19:00 horas. Arena Fonte Nova. Ida: 0-1
  • Argentinos Juniors vs. Barcelonca SC. 21:30 horas. Estadio "Diego Armando Maradona". Ida 1-0
  • Botafogo vs. Nacional de Potosí. 21:00 horas. Estadio Olímpico Nilton Santos. Ida: 0-1

Jueves 26 de febrero

  • Club Guaraní vs. Juventud Las Piedras. 19:00 horas. Estadio "Rogelio Livieres"
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira. 21:30 horas. Estadio "Manue Murillo Toro"

