La programación de las revanchas de la segunda fase de la Copa Libertadores

Esta semana se disputarán las revanchas de la segunda fasede la Copa Libertadores 2026, donde Huachipato y O'Higgins definirán sus llaves ante Carabobo y Bahía, respectivamente.

Los "Acereros" vienen de caer 1-0 ante Carabobo en el duelo de ida disputado en Venezuela, por lo que buscarán remontar la serie en condición de local junto a su hinchada.

El "Capo de Provincia", por su lado, dio el gran golpe como local, al vencer por la mínima a Bahía, y deberá sostener el resultado en Brasil para abrochar una importante clasificación a la siguiente fase.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Martes 24 de febrero

Huachipato vs. Carabobo FC. 19:00 horas. Estadio Huachipato. Ida: 0-1

Independiente de Medellín vs. Liverpool FC. 21:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot". Ida: 2-1

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. Estadio "Miguel Grau" del Callao. 21:30 horas. Ida 2-2

Miércoles 25 de febrero

Bahía vs. O'Higgins. 19:00 horas. Arena Fonte Nova. Ida: 0-1

Argentinos Juniors vs. Barcelonca SC. 21:30 horas. Estadio "Diego Armando Maradona". Ida 1-0

Botafogo vs. Nacional de Potosí. 21:00 horas. Estadio Olímpico Nilton Santos. Ida: 0-1

Jueves 26 de febrero