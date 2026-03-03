Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.1°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Barcelona y Botafogo igualaron y dejaron abierta la llave de la tercera fase

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El clasificado a la fase grupal se resolverá la próxima semana en Brasil.

Libertadores: Barcelona y Botafogo igualaron y dejaron abierta la llave de la tercera fase
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Barcelona SC y Botafogo empataron 1-1 este martes en el Estadio Monumental de Guayaquil, dejando abierta la llave de la tercera fase de la Copa Libertadores de América.

El cuadro local abrió el marcador en la primera parte, con un gol de Héctor Villalba (22') , pero los brasileños lograron empataron en el complemento, gracias a Matheus Martins (66').

El cuadro ecuatoriano, además, sufrió la expulsión del técnico César Farías, quien vio la tarjeta roja directa por un leve empujón a Alexander Barboza (76').

La revancha entre Barcelona y Botafogo, que definirá uno de los cupos a la fase grupal de la Copa Libertadores, se resolverá el martes 10 de marzo, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada