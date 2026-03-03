Libertadores: Barcelona y Botafogo igualaron y dejaron abierta la llave de la tercera fase

Barcelona SC y Botafogo empataron 1-1 este martes en el Estadio Monumental de Guayaquil, dejando abierta la llave de la tercera fase de la Copa Libertadores de América.

El cuadro local abrió el marcador en la primera parte, con un gol de Héctor Villalba (22') , pero los brasileños lograron empataron en el complemento, gracias a Matheus Martins (66').

El cuadro ecuatoriano, además, sufrió la expulsión del técnico César Farías, quien vio la tarjeta roja directa por un leve empujón a Alexander Barboza (76').

La revancha entre Barcelona y Botafogo, que definirá uno de los cupos a la fase grupal de la Copa Libertadores, se resolverá el martes 10 de marzo, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro.