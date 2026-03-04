Audax Italiano clasificó a la fase grupal de la Copa Sudamericana tras batir a Cobresal en los penales

En un duelo que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, Audax Italiano se impuso 3-2 en penales a Cobresal luego de un 1-1 en el Zorros del Desierto, asegurando así su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La historia que encontró como vencedor al forastero se desarrolló con mucha incertidumbre, ya que una falla eléctrica en los generadores retrasó el inicio por más de una hora y media en Calama.

Una vez el balón rodó, los dirigidos por Gustavo Lema fueron más ambiciosos y exigieron al portero Leandro Santander hasta que Esteban Matus (45') encontró la apertura del marcador justo antes de finalizar el primer tiempo.

Posterior a un entretiempo que también se vio interrumpido por un apagón programado por Conmebol, los pupilos de Gustavo Huerta salieron más dispuestos a igualar el pleito.

Pese a que Marcelo Ortiz (63') estuvo a nada de firmar un golazo para los de "colonia" con una tijera que remeció el horizontal, fueron los "mineros" quienes encontraron el empate gracias a un cabezazo de Steffan Pino (85') que forzó los penales.

En la tanda, la figura de Tomás Ahumada emergió como el gran héroe después de detener el lanzamiento a César Yanis y, aunque Giovani Chiaverano desperdició la oportunidad de cerrar la serie, el fallo de Agustín Nadruz sepultó las aspiraciones del cuadro de El Salvador.

Con este resultado, Audax Italiano logra instalarse nuevamente en la fase grupal del certamen continental, repitiendo lo conseguido en la edición 2023 cuando dejó en el camino a Universidad Católica.

Audax Italiano conocerá a sus rivales en la fase grupal en el sorteo, que se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol en Paraguay.