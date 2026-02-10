Libertadores: Deportivo Táchira venció a The Strongest en los penales y avanzó a segunda fase
El arquero Jesús Camargo fue el héroe del cuadro venezolano.
El próximo rival será Deportes Tolima.
Deportivo Táchira clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, tras vencer por 1-0 a The Strongest, igualar 2-2 en el global e imponerse por 5-3 en la tanda de penales disputada en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, Venezuela.
El equipo venezolano había perdido por 1-2 la ida en Bolivia, y logró empatar el marcador global al ganar 1-0 en el tiempo reglamentario, con un solitario gol de Rodrigo Pollero (32').
The Strongest tuvo la chance de ganar la llave y amargar a los venezolanos con un penal en el tiempo agregado, pero el disparo de Víctor Abrego fue detenido por el arquero Jesús Camargo, héroe del equipo local (90+8').
En la tanda definitiva, Widen Saucedo lo desperdició para The Strongest, y fue el propio arquero Camargo el encargado de anotar el quinto penal de su serie para decretar la clasificación de Táchira.
En la segunda ronda, Deportivo Táchira enfrentará a Deportes Tolima de Colombia.