Libertadores: Independiente Medellín terminó con el sueño de Juventud y pasó a la fase grupal

Independiente Medellín terminó con el sueño de Juventud de Las Piedras y avanzó a la fase grupal de la Copa Libertadores, tras ganar por 2-1 este jueves en el "Atanasio Girardot" y vencer por 3-2 la llave global de la tercera ronda.

El equipo uruguayo, en su primera participación en el torneo continental, quería hacer historia tras el empate 1-1 la semana pasada en Montevideo, pero no pudo lograr la hazaña en tierras colombianas.

Los goles para el DIM fueron de Hayen Palacios (14') y Francisco Fydriszewski (82'), mientras que el único tanto de los charrúas fue de Federico Barrandeguy (25').

Al final del encuentro, Juventud quedó con 10, por la expulsión de Ramiro Peralta (90').

Pese a la derrota, Juventud de Las Piedras tendrá el consuelo de jugar la fase grupal de la Copa Sudamericana.

Independiente Medellín y Juventud de Las Piedras conocerán a sus rivales en la Libertadores y Sudamericana, respectivamente, en el sorteo que realizará Conmebol, el jueves 19 de marzo en la sede de Luque, en Paraguay.