O’Higgins buscará el primer golpe ante Tolima en la lucha por entrar a los grupos de la Libertadores

En la previa de la definición de la fase grupal para la Copa Libertadores, este miércoles continuará el desarrollo de la tercera ronda del torneo con O'Higgins recibiendo a Deportes Tolima en el Estadio El Teniente a partir de las 21:30 horas (23:30 GMT) por la llave de ida.

Los adiestrados por Lucas Bovaglio aterrizan en este cruce tras concretar una hazaña histórica al despachar a Bahía en tierras brasileñas, situación que contrasta con su presente en el plano local después de un 4-2 frente a Palestino que les hizo acumular su tercera caída consecutiva.

Pese a esto, el técnico no pasa por alto la trascendencia de este duelo y alineará a: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

En la otra vereda, los colombianos llegan a Chile con el ánimo en alto tras la clasificación por penales ante Deportivo Táchira y la victoria por la mínima frente a Atlético Nacional en la liga de su país, situación que los hace sopesar la baja del extremo Ever Valencia por problemas físicos.

Con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, todos los detalles de este compromiso de ida y vuelta podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto con la transmisión de Cooperativa Deportes.