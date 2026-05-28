Policía impidió "banderazo" de los hinchas de la UC en Buenos Aires

Los hinchas de Universidad Católica que viajaron a Buenos Aires no pudieron llevar a cabo el habitual banderazo de apoyo al equipo antes del compromiso frente a Boca Juniors, debido a la intervención de las fuerzas de seguridad locales.

Un grupo de seguidores se había congregado en las inmediaciones del hotel de concentración del plantel chileno, ubicado en el barrio de Puerto Madero. Sin embargo, la policía argentina dispuso un estricto vallado perimetral en los accesos al recinto y procedió a retirar a los fanáticos que se encontraban en el lugar.

La acción policial impidió que los simpatizantes cruzados permanecieran frente al hotel, por lo que al plantel se quedó sin el contacto directo con sus hinchas.

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