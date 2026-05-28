Cuenta Pública: Oficialismo fija como "punto esencial" que se aborde plan y trabajo en seguridad

A cuatro días de la primera Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast dará a la nación bajo su mandato, la materia de seguridad es la que concentra las mayores expectativas, incluso en el oficialismo.

El tema -que fue una de las principales banderas de campaña del exrepublicano-, sin embargo, también ha sido el foco de numerosas críticas al Gobierno, debido a la ausencia de un plan concreto que, posteriormente, motivó la destitución de Trinidad Steinert al mando de Seguridad Pública, quien fue reemplazada por Martín Arrau.

En este contexto, Kast sostuvo un almuerzo con Arrau en La Moneda, en el marco de los últimos detalles que se afinan para la Cuenta Pública y porque, además, un día después del mensaje a la nación -es decir, el 2 de junio-, el nuevo titular de Seguridad deberá exponer en el Senado sobre el plan de seguridad.

Por ello, el tópico de seguridad cobra especial relevancia. En esta línea, la timonel de RN, Andrea Balladares, manifestó que "uno de los puntos esenciales que debe marcar en la Cuenta Pública es el plan y el trabajo en seguridad. La prioridad número uno de los chilenos es ese tema y espero que así lo tome el mensaje del lunes".

"Yo, particularmente, lo hablé con el ministro Arrau y creo que hay muchos de los proyectos incluso que quedaron del Gobierno del expresidente Piñera, que estaban en el fast track legislativo y se deberían incorporar", afirmó.

"Creo que todas aquellas buenas ideas para enfrentar hoy día el crimen organizado y la delincuencia son necesarias de tomar", dijo Balladares.

"Los temas de seguridad van a ser principales", asegura Pavez

Ante ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que "el Presidente de la República, transmitiendo mucha esperanza, mucha energía y mucha convicción, va a reimpulsar la agenda de Gobierno que no se ha movido ni un milímetro, y donde evidentemente los temas de seguridad van a ser principales".

Frente a la interrogante sobre cuánto tiempo dedicará el Mandatario a comentar lo que heredó del anterior Gobierno de Boric, el UDI expresó que "hay que tener clara una cosa: la obligación constitucional de dar cuenta al país también dice relación con cómo recibimos la Administración".

"La norma constitucional dice: '(se) rendirá cuenta del estado político y administrativo de la nación'. Eso incluye también decir con mucha claridad cómo este Gobierno recibió la actual administración", reiteró.