Rosario Central de Vicente Pizarro triunfó como visita ante Libertad en la Libertadores

El mediocampista nacional Vicente Pizarro fue titular en la victoria por 1-0 de Rosario Central sobre Libertad de Paraguay, como forastero, en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

"Vicho" fue uno de los más activos de su equipo a lo largo del cotejo y en el minuto 28 estuvo a nada de abrir la cuenta tras una serie de rebotes en un córner, pero Matías Espinoza la sacó desde la línea.

Afortunadamente para el chileno, Enzo Copetti apareció durante los instantes finales del compromiso (83') para convertir el único tanto de la noche en Asunción.

El partido de Pizarro terminó recién a los 88', cuando fue reemplazado por Federico Navarro.

De esta manera, Rosario Central alcanzó los cuatro puntos luego de un debut copero que fue de 0-0 ante Independiente del Valle, y ahora deberá concentrarse en dos semanas de liga argentina, con duelos ante Sarmiento el domingo 19 de abril (19:30) y Estudiantes de Río Cuarto el viernes 24 (18:15).