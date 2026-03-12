Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Santiago Wanderers logró tres puntos claves ante Belgrano en la Copa Libertadores Sub 20

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Valparaíso quedó al borde de la clasificación a semifinales.

Santiago Wanderers logró tres puntos claves ante Belgrano en la Copa Libertadores Sub 20
Santiago Wanderers venció 2-0 a Belgrano en la Copa Libertadores Sub 20 por la segunda jornada de fase de grupos y quedó a un paso de clasificar a las semifinales del certamen.

El marcador lo abrió Ignacio Flores para los caturros y Christian Silva fue el encargado desde el punto de penal de marcar el segundo gol para los porteños.

Con este resultado, el cuadro caturro quedó líder del Grupo C, con seis puntos; le siguen Nacional de Montevideo (3), Liga de Quito (1) y Belgrano (1).

A semifinales clasifican los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo; por lo tanto, el conjunto de Valparaíso quedó muy cerca de asegurar su paso a la siguiente ronda en la tercera jornada.

En el siguiente partido, los porteños se medirán ante Liga de Quito este domingo 15 de marzo a las 19:00 horas (22:00 GMT) por la última fecha de la fase de grupos.

En portada