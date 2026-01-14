Senegal eliminó a Egipto y pasó a la final de la Copa Africana de Naciones

Senegal venció por 1-0 a Egipto este miércoles en el Estadio de Tanger y clasificó a la final de la Copa Africana de Naciones que se celebra en Marruecos.

El gol de la victoria llegó en el minuto 78, obra de Sadio Mané, quien metió a Senegal en la cuarta final de su historia en el torneo continental.

Senegal ganó la Copa Africana en 2021 y perdió las definiciones de 2002 y 2019, por lo que buscará el domingo conquistar su segunda estrella.

En la final, Senegal se medirá ante el ganador de la semifinal entre Nigeria y el anfitrión Marruecos, que se resolverá en esta jornada.

La definición de la Copa Africana será el domingo 18 de enero a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Moulay Abdellah, en Rabat.