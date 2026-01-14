Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Naciones de Africa

Senegal eliminó a Egipto y pasó a la final de la Copa Africana de Naciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sadio Mané anotó el gol de la victoria para su país.

Su rival será Marruecos o Nigeria.

Senegal eliminó a Egipto y pasó a la final de la Copa Africana de Naciones
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Senegal venció por 1-0 a Egipto este miércoles en el Estadio de Tanger y clasificó a la final de la Copa Africana de Naciones que se celebra en Marruecos.

El gol de la victoria llegó en el minuto 78, obra de Sadio Mané, quien metió a Senegal en la cuarta final de su historia en el torneo continental.

Senegal ganó la Copa Africana en 2021 y perdió las definiciones de 2002 y 2019, por lo que buscará el domingo conquistar su segunda estrella. 

En la final, Senegal se medirá ante el ganador de la semifinal entre Nigeria y el anfitrión Marruecos, que se resolverá en esta jornada.

La definición de la Copa Africana será el domingo 18 de enero a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Moulay Abdellah, en Rabat.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada