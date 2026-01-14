Imparables: Chile tumbó a Alemania y se metió en semifinales en el Mundial de la Kings League

El equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League volvió a demostrar que es un contendiente firme este miércoles, ya que superó por 8-5 a Alemania y se metió en las semifinales del torneo de fútbol 7 que incluye reglas de videojuegos.

Los capitaneados por el popular influencer Shelao y también por el mediocampista nacional Arturo Vidal arrancaron en ventaja gracias a la faceta goleadora que adquirió el portero Matías Herrera con un doblete y Pedro Canales se quitó la mala racha convirtiendo un penal para el 3-0.

Si bien los germanos consiguieron acercarse con dos penales para el 3-2, una nueva aparición de "Nacho" Herrera permitió alejar a los criollos con un tanto que sumaba por duplicado al marcador. Si bien, volvió a caer un descuento rival, Mathías Vidangossy se encargó de poner el sexto y séptimo tanto.

El marcador estaba apretado, los alemanes pudieron poner el 7-5 en el tablero y Ezequiel Luna tuvo que vestirse de héroe en el final del encuentro marcando un golazo que sirvió para dar el triunfo antes de terminar el partido debido a una regla especial del torneo.

Ahora, Chile se medirá al vencedor entre España y Estados Unidos. Así mismo, el combinado nacional es el primer equipo que alcanza esta instancia en su debut, figurando invicto y sin tener un formato oficial para jugar esta competición en el país.