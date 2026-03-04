Alcalde de Calama afirmó que el corte de luz en el Estadio Zorros del Desierto fue por una falla humana

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, sacó la voz y explicó los motivos de la falla que sufrió uno de los generadores del Estadio Zorros del Desierto, situación que retrasó en más de una hora y media el inicio del encuentro entre Audax Italiano y Cobresal por Copa Sudamericana.

"Ya está solucionado todo respecto a la alimentación de las torres. Estas no se quemaron, lo que pasó fue que la fuente primaria de un generador al parecer no funcionó como correspondía por una falla humana de manejo. Revisaremos en la interna que sucedió", explicó en conversación con En La Línea.

"Nunca tuvimos problemas de cortes, nunca, y nos pareció un poco preocupante la situación. Esperamos los informes de los técnicos, porque al final tuvo que intervenir la municipalidad anoche mismo con el apoyo de Cobresal", añadió el alcalde.

Por otra parte, aclaró que "se hace todo el proceso que corresponde por ley, se generó el contrato de arriendo con todas las garantías mínimas, aunque el funcionamiento, operación y mantención corresponde a Cobresal".

Por último, Chamorro señaló que conversó "con varias personas importantes del fútbol profesional que entendieron la situación. Todo está respaldado con un contrato de arriendo y estamos disponible siempre para Cobresal que es un buen aliado de Calama".