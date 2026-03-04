No es "efecto Irán", pero las bencinas subirán este jueves

Tal como habían estimado los expertos, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) nuevamente pronosticó alzas para los precios de las bencinas, que se aplicarán a partir de este jueves.

Según detalla el informe emitido por la estatal este miércoles, el valor de la gasolina de 93 octanos subirá 18,8 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos tendrá un incremento de 20,9 pesos por litro.

El precio del diésel también registrará un alza, en este caso de 19,3 pesos por litro, al igual que el gas licuado de uso vehicular, que subirá 11,8 pesos por litro.

La única excepción en el reporte de ENAP corresponde al kerosene, pues se prevé que su valor disminuya en 27,9 pesos por litro.

El comunicado de la compañía recuerda que las distribuidoras "fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes", y que el propósito del informe es dar "referencias o valores" al consumidor final, en el marco de un "mercado abierto y competitivo".

De acuerdo con los analistas, el incremento de esta semana no tiene relación con la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que ya gatilló un alza en el costo del petróleo brent, pero sí se espera que el conflicto afecte la proyección del 25 de marzo.