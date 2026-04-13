Audax Italiano buscará frenar su crisis visitando a Vasco da Gama por la Sudamericana

El Estadio Sao Januario de Río de Janeiro será el escenario donde un herido Audax Italiano se mida a Vasco da Gama, este martes a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Gustavo Lema aterrizan en tierras brasileñas en una compleja crisis de resultados, ya que tras debutar con derrota ante Olimpia vino un tropiezo con la UC que les hizo encadenar cuatro derrotas al hilo.

Pese a ello, los de Renato Portaluppi tampoco están en un presente sólido. Un empate ante Barracas Central en su estreno sumado a una igualdad con Remo en el Brasileirao también los tiene en una sequía de triunfos de cuatro partidos.

Con el arbitraje del uruguayo Hernán Heras, todos los detalles de este duelo los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.