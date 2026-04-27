Audax y O'Higgins saltarán a la cancha en busca de su segundo triunfo en la Sudamericana

Audax Italiano y O'Higgins este martes buscarán su segundo triunfo en la fase de grupos en la Copa Sudamericana, que desarrolla una tercera fecha en la que ambos tendrán rivales rioplatenses.

Los "Tanos" serán los primeros en tener acción, como visitantes contra Barracas Central de Argentina, en el Estadio "Florencio Solá" de Banfield, a las 20:00 horas (00:00 GMT).

El cuadro verde llega en el segundo puesto del Grupo G con tres puntos, misma diferencia con el líder Olimpia y el conjunto trasandino, que es tercero por encima de Botafogo (1).

El cuadro dirigido por Gustavo Lema viene de lograr un gran triunfo 2-1 ante Vasco Da Gama en Rio de Janeiro a nivel internacional, mientras que en el plano local empató 2-2 contra Deportes Limache.

Sin embargo, los floridanos también están golpeados con cuatro lesiones sufridas durante el mencionado duelo con los "cerveceros", teniendo que ver opciones ante un plantel que no llega totalmente al cien.

Por su parte, el "Capo de Provincia" recibirá al conjunto uruguayo de Boston River en el Estadio El Teniente a las 22:00 horas (02:00 GMT).

Al igual que Audax, los rancagüinos son segundos de su zona, aunque están igualados con Millonarios; tercero por concepto de enfrentamiento directo y que jugará con el líder Sao Paulo (6). Boston River, en tanto, es último al no sumar unidades.

Los pupilos de Lucas Bovaglio vienen de caer 0-2 ante Sao Paulo en el Morumbí, pero han lavado heridas con dos victorias como forastero en la Liga de Primera, siendo la última un coincidente 0-2 a Ñublense.

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