Cobresal y Audax Italiano definirán en Calama un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Cobresal y Audax Italiano definirán este martes, desde las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, un pasaje a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido único de eliminación directa.

El conjunto minero será el local en este compromiso, pero tendrá que hacerlo fuera de su estadio, El Cobre de El Salvador, ya que el recinto no cumple con los estándares actuales de la Conmebol para el torneo continental.

Por ese motivo, ambos equipos deberán jugar en Calama, en el estadio de Cobreloa.

Cobresal, dirigido por Gustavo Huerta, nunca ha superado esta fase previa del torneo, por lo que carga con una presión adicional para superar el desafío ante los itálicos. En su último partido, los mineros perdieron con Deportes La Serena en el torneo nacional, por lo que deben ganar para maquillar un irregular inicio de temporada.

Para los mineros es la cuarta vez que participan en la Copa Sudamericana, tras sus participaciones en 2014, 2021 y 2023.

La posible oncena de Audax será con Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado; César Yanis, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo, Rodrigo Sandoval; Julián Brea y Stefan Pino.

Audax Italiano, por su parte, también comenzó su temporada de forma irregular, y no ha logrado triunfos fuera de casa, con un empate y dos derrotas en cinco fechas del torneo local.

Su último partido fue una dura derrota por 3-0 ante Unión La Calera, por lo que el equipo de Gustavo Lema llega herido a Calama.

Para Audax será la quinta participación en la Sudamericana, tras las ediciones de 2007, 2018, 2020 y 2023.

La posible alineación itálica es con Tomás Ahumada; Nicolás Aedo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña, Esteban Matus; Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano, Federico Mateos, Paolo Guajardo; Diego Coelho.

El duelo será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas.

